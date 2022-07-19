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Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 3'lü zirve öncesinde Tahran'da İran Dini Lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.