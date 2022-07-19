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    Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 3'lü zirve öncesinde Tahran'da İran Dini Lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
    • 19.07.2022 - 19:13
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    Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

    Dünyanın yakından takip ettiği İran'ın başkenti tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"'ne saatler kaldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirve için tahran'a geldi.

    AA'nın haberine göre Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.

    Hamaney ile görüştü

    İran devlet televizyonunun haberine göre, Putin daha sonra Reisi ile birlikte İran lideri Ali Hamaney ile görüştü.

    Görüşme Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşti.

    Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a giden Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"ne iştirak edecek.

    Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü #1

    Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü #2

    Vladimir Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü #3


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