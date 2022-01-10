Vladimir Putin: Kazakistan'a tehdit, iç ve dış güçlerden kaynaklanıyor

Rus lider, ülkede yaşanan karışıklığın nedeninin gaz fiyatları olmadığını söyledi.

Kazakistan'da akatyakıt zammı gerekçesiyle başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerinin ardından Nur Sultan yönetiminin talebi üzerine Rusya, askerlerini bu ülkeye gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini açıklaması sonrası Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesi liderleri, olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

"MESELE GAZ FİYATLARI DEĞİL"

Toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya ülkesinde yaşanan manzaraları değerlendirirken, "Kazakistan’a karşı saldırı eylemidir." dedi.

Karışıklığa işaret eden Putin, "Kazakistan'a tehdidi, iç ve dış güçler yarattı. Mesele gaz fiyatları değil." ifadesini kullandı.

"ÜLKE DIŞINDAKİ KAMPLARDA EĞİTİM ALDILAR"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların yerde bırakılan silahlardan aldığı anlar, "Göstericilere silah dağıtılıyor" şeklindeki iddiaları güçlendirdi.

Putin, Kazakistan'da şiddet olaylarında bulunanlar için "Ülke dışındaki kamplarda eğitimden geçtikleri açık." dedi.

"ASKERLER SINIRLI BİR SÜRE İÇİN KAZAKİSTAN'DA"

Rus lider, Cumhurbaşkanı Tokayev'in çağrısı üzerine Kazakistan'a gönderilen barış güçlerinin, "sınırlı bir süre için" bu ülkede kalacaklarını sözlerine ekledi.

PUTİN'E TEŞEKKÜR

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rus mevkidaşı Putin'e barış gücü konusunda teşekkür etti.

Tokayev, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e anlayışı ve KGAÖ barışı koruma birliğinin Kazakistan'a gönderilmesi sorununun hızlı bir şekilde çözülmesi için özel şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sizinle, ülkemize yönelik terör saldırısının ilk günlerinden beri sürekli temas halindeyiz." diye konuştu.

BARIŞ GÜÇLERİ HER YERDE OLMAYACAK

Kazakistan Devlet Bakanı Erlan Karin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerlerinin Kazakistan'ın her bölgesinde görev yapmayacağını söyledi.

Karin, "Tekrar tekrar söylendiği gibi, KGAÖ misyonu yalnızca barışı koruma amaçlıdır ve kısa bir süre için planlanmıştır. Durum istikrara kavuştuğunda, birliklerin tamamı geri çekilecek. KGAÖ güçleri, her bölgede çatışmaya girmeyecek. Yerel olarak güvenlik sağlayacaklar." dedi.

HAVAALANLARI FAALİYETTE

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi, Almatı ve Taldikorgan şehirleri dışında Kazakistan'ın tüm havaalanlarının normal şekilde çalıştığını duyurdu.

ÇOĞU RUS TURİST GERİ DÖNDÜ

Bu arada Kazakistan'da bulunan Rus turistlerin yarısından fazlası ülkelerine döndü.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, "Turistik amaçlarla yeni yıl tatilleri için Kazakistan'a giden çok fazla Rus yoktu. Yılın başlarında Kazakistan'da muhtemelen 300-500'den fazla insan yoktu. Bazıları, belki de yarısından fazlası Rusya'ya döndü." açıklamasını yaptı.

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