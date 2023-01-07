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    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı

    Putin, tüm Ortodoks Hıristiyanlarının Noel’ini kutlayan bir mesaj paylaşarak dün akşam Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı.
    • 07.01.2023 - 15:47
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    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı

    Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in ‘Noel’ sebebiyle çağrı yaparak 36 saatlik ateşkes istemesinin ardından, tek taraflı ateşkes ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ortodoks Hıristiyanlarının Noel’ini kutlayan bir mesaj paylaştı.

    Putin Noel mesajında “Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumu birleştirme, tarihsel hafızamızı koruma, gençleri eğitme ve aile kurumunu güçlendirme konusundaki muazzam yapıcı katkısını belirtmek derinden memnuniyet vericidir.

    Kilise kuruluşları, ülkemizde etnik ve inançlar arası barış ve uyumu teşvik etmeye, muhtaçlara sahip çıkmaya ve özel askeri operasyonda yer alan savaşçılarımızı desteklemeye öncelik veriyor” dedi.

    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #1

    Noel Ayinine yalnız katıldı

    Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün akşam Kremlin Sarayı’ndaki Annunciation (Müjde) Katedrali’nde din adamlarınca düzenlenen Noel Ayinine tek başına katıldı.

    Dünya genelinde Hristiyanların çoğunluğu, Miladi Takvime göre Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken Ortodoks Hristiyanlar, Jülyen Takvimi’ni kabul ettikleri için Noel’i 7 Ocak’ta kutlamaktadır.


    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #2

    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #3

    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #4

    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #5

    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #6

    Vladimir Putin, Kremlin’deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı #7


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