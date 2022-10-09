Vladimir Putin: Küresel gıda sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya hazırız

Tarım konusunda mesajlar veren Putin, "Teknolojik egemenliği artırmamız gerekiyor" dedi. Putin, küresel sorunlara dair de mesaj verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel gıda krizine ilişkin açıklama yaptı.

Putin, Rusya olarak çözüme katkı sunmaya ve özellikle en yoksul ülkelere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Tarım ve İşleme Endüstrisi İşçileri Günü dolayısıyla konuşan Putin, "Temel ürünlere yönelik yurt içi talebini tam olarak karşılıyor ve güvenilir gıda güvenliği sağlıyoruz. Ayrıca ihracat potansiyelimizi artırıyoruz." dedi.

Putin'in çözüm mesajı

Putin, "Şunu vurgulamak isterim ki küresel gıda sorunlarının üstesinden gelinmesine katkıda bulunmaya, en yoksul ve gelişmekte olan ülkelere gerekli yardımı sağlamaya hazırız." diye konuştu.

TASS'ın haberine göre, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara işaret eden Putin, ambargo altında çalışmanın, tarım sektörüne yeni zorluklar getirdiğini ifade etti.

"Tarımda teknolojik egemenliği artırmamız gerekiyor"

Rus lider, "Tarımda teknolojik egemenliği artırmamız gerekiyor. Bu nedenle, doğal ayıklanma, genetik ve tohum ıslahındaki potansiyelimizi artırmalı, modern yerli ekipman ve teknolojiye geçişi teşvik etmeli ve daha fazla yatırım akışı için koşulları yaratmalıyız." vurgusu yaptı.