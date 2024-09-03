Vladimir Putin, Moğolistan'a tutuklanmadan ulaştı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi bir ziyaret için Moğolistan'a ulaştı. Bu ziyaret, Rus liderin geçen yıl hakkında tutuklama emri çıkarılmasından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, geçtiğimiz yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

Rus lider, mahkemeye, Kiev'e, Batı'ya ve tutuklanması çağrısında bulunan hak örgütlerine karşı bir meydan okuma olarak görülen ziyareti kapsamında bugün UCM üyesi Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a indi.

Ukrayna bu geziye tepki gösterdi. Yetkililerin Putin'i havaalanında gözaltına almaması üzerine Moğolistan'ı, Putin'in “savaş suçlarının sorumluluğunu paylaşmakla” suçladı.

"GÖZALTINA ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

Kiev, Moğolistan'a tutuklama emrini yerine getirmesi çağrısında bulunurken, UCM geçen hafta tüm üyelerinin mahkeme tarafından aranan kişileri gözaltına alma “yükümlülüğü” olduğunu söyledi.

Pratikte, Ulan Batur'un bu karara uymaması halinde yapılabilecek çok az şey var.

Otoriter devler Rusya ve Çin arasında yer alan canlı bir demokrasi olan Moğolistan, Moskova ile yakın kültürel bağlara ve Pekin ile kritik bir ticari ilişkiye sahip.

Ülke, Sovyet döneminde Moskova'nın egemenliği altındaydı ve 1991'de Sovyetlerin çöküşünden bu yana hem Kremlin hem de Pekin ile dostane ilişkilerini sürdürmeye çalıştı.

KREMLİN'DEN "ENDİŞE YOK" AÇIKLAMASI

Ülke, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısını kınamadı ve Birleşmiş Milletler'de çatışmayla ilgili oylamalarda çekimser kaldı.

Kremlin geçen hafta yaptığı açıklamada, Putin'in ziyaret sırasında tutuklanmasından endişe duymadığını belirtti.

"PUTİN'İ BURADAN ÇIKARIN"

Sukhbaatar Meydanı olarak da bilinen başkentin merkezi Cengiz Han Meydanı, Putin'in beş yıl sonra ülkeye yaptığı ilk ziyaret nedeniyle dev Moğol ve Rus bayraklarıyla donatıldı.

Öğleden sonra küçük bir protesto gösterisi düzenlendi ve göstericiler “Savaş Suçlusu Putin'i buradan çıkarın” yazılı bir pankart taşıdı.

Moğolistan hükümeti ,Putin'in tutuklanmasına yönelik çağrılar hakkında yorum yapmadı.

Rusya, UCM'nin yargı yetkisini tanımıyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN UYARI

Uluslararası Af Örgütü ise yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın Putin'i tutuklamamasının UCM'nin meşruiyetini daha da zayıflatabileceği ve neredeyse çeyrek asırdır iktidarda olan eski KGB ajanını daha da cesaretlendirebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj yaptığı açıklamada, “Başkan Putin adaletten kaçan bir kaçaktır.” dedi.