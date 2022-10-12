BAE lideri, soğuk havada çareyi Putin'in montunu giymekte buldu. Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı.

Putin ile Al Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Putin'in, Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar kameraya yansıdı.

Al Nahyan üşüyünce kendi montunu verdi

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayınlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Görüntüde, Rus liderin BAE'li mevkidaşına havanın soğuk olması nedeniyle kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi ViDEO

Peskov: Karşılıklı tutumu yansıtan jestler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.

AA'nın haberine göre, Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.