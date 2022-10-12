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- Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi
Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi
- 12.10.2022 - 13:50
- Güncelleme : 12.10.2022 - 14:08
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı.
Putin ile Al Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.
Dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Putin'in, Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar kameraya yansıdı.
Al Nahyan üşüyünce kendi montunu verdi
Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayınlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin ayrıntılara yer verildi.
Görüntüde, Rus liderin BAE'li mevkidaşına havanın soğuk olması nedeniyle kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.
Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi ViDEO
Peskov: Karşılıklı tutumu yansıtan jestler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.
AA'nın haberine göre, Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.