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    Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi

    BAE lideri, soğuk havada çareyi Putin'in montunu giymekte buldu. Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi.
    • 12.10.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:08
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    Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı.

    Putin ile Al Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

    Dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Putin'in, Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar kameraya yansıdı.

    Al Nahyan üşüyünce kendi montunu verdi

    Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayınlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

    Görüntüde, Rus liderin BAE'li mevkidaşına havanın soğuk olması nedeniyle kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

    Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid'e verdi ViDEO

    Peskov: Karşılıklı tutumu yansıtan jestler

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.

    AA'nın haberine göre, Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

    Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid e verdi #1

    Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid e verdi #2

    Vladimir Putin, montunu Muhammed bin Zayid e verdi #3


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