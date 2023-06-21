Vladimir Putin: Nükleer gücü geliştirmek en önemli görevimiz Rusya'nın sahip olduğu nükleer gücün caydırıcılık açısından önemine vurgu yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, en önemli görevlerinin de bu gücü geliştirmek olduğunu söyledi.

AA

Rusya ve lideri Vladimir Putin'in nükleer tehditleri devam ediyor.

Putin, farklı askeri okullardan dereceyle mezun olan genç subaylarla Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Subayları kutlayan Putin, ordunun güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Putin, ordunun güçlendirilmesi ve ülkenin güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu, bunun böyle olmaya devam edeceğini vurguladı.

"En önemli görevimiz nükleer gücümüzü geliştirmek"

Yeni zorlukları ve Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyon"un deneyimini dikkate alarak orduyu kapsamlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

"En önemli görevimiz, Rusya'nın güvenliğinin ve küresel istikrarın temel garantisi olan nükleer gücümüzün geliştirilmesidir. Füze birliklerimizin yaklaşık yarısı en yeni Yars kompleksleri ile donatıldı. Ordumuz, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip modern füze sistemleriyle yeniden silahlandırılıyor. Yakın gelecekte, yeni ağır füzeler için tasarlanan Sarmat fırlatıcıları savaş görevini üstlenecek."

"Nükleer küresel güç dengesini korumayı sağlıyor"

Vladimir Putin, nükleer kuvvetlerin havacılık ve deniz bileşenlerinin de cephaneliklerinin yenilendiğini belirterek, "Rusya nükleer güçleri, etkili ve güvenilir şekilde stratejik caydırıcılık sağlamayı ve küresel güç dengesini korumayı mümkün kılıyor." diye konuştu.

İnsansız hava araçlarının savaşlardaki önemine de değinen Putin, seri üretim yapacaklarını ve bu araçları tüm askeri birliklere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.