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    Vladimir Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor

    Nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak" dedi.
    • 07.12.2022 - 18:43
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 19:12
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    Vladimir Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    İki ülke arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı.

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir açıklama yaptı.

    "Nükleer savaş tehdidi büyüyor"

    AA'nın haberine göre; Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak."

    Vladimir Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor #1


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