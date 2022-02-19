Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

ÖNCEDEN PLANLANAN TATBİKAT

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

BALİSTİK VE GÜDÜMLÜ FÜZELER DENENDİ

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı VİDEO

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN FIRLATMA İMKANI

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor.

Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

RUSLARIN “SINIRSIZ MENZİLLİ” FÜZELERİ

Rusya, “sınırsız menzilli” silahlar ve Kuzeybatı Avrupa sınırına yerleştirdiği geliştirilmiş füzeler nedeniyle Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.

Ruslar, mevcut silahlarının menzilini artırmanın yanı sıra, dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları da sık sık test ediyor…

11 bin ile 18 bin kilometrelik menzile sahip “Sarmat", muadillerinden 10 kat daha fazla menzile ve sınırsız etkiye sahip “balistik füze”, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmayan ve hedeflerini meteor gibi vurabilen "stratejik füze", menzili 2 bin kilometre olan “Hançer”, menzilini 1500 kilometreye kadar artırılabilen “İskender füzeleri”, Rusya’nın envanterinde bulunan füzelerden bazıları…