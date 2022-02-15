Almanya Başbakanı'nı Moskova'da ağırlayan Putin'in, bir kez daha uzun masayı tercih etmesi dikkat çekti. Kremlin, zirvenin şekline ilişkin açıklama yaparken, masa sosyal medyada gündem oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyonu düşürmek için Avrupalı liderler devreye girmeye çalışıyor.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, ardından "Krizin kötüye gitmesini engelledim" iddiasında bulunmuştu.

ÖNCE MACRON SONRA SCHOLZ

Macron'un ardından bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz devreye girdi. Putin, Scholz'u Moskova'da kabul etti.

Macron ile görüşmede olduğu gibi Scholz ile yapılan zirveye de uzun masa damgasını vurdu.

Vladimir Putin, Olaf Scholz ile görüştü ViDEO

DİKKAT ÇEKEN 'MESAFELİ' DİYALOG

Alman Başbakan'ın, masanın karşı ucunda oturduğu görülürken, Rus liderin Macron'a yaptığı gibi Scholz ile arasına koyduğu "mesafe" dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmenin basın mensuplarına açık olan bölümünde konuşan Putin, "Sizi Moskova'da ağırlamaktan memnunum. Almanya'nın Avrupa'da öncelikli partnerimiz olduğunu belirtmeliyim. Ne yazık ki, zamanımızın önemli bir bölümünü Avrupa'daki durum ve güvenlikle ilgili konulara ayıracağız." dedi.

KREMLİN'DEN UZUN MASA AÇIKLAMASI

Enerji konusunun da görüşmenin gündem maddelerinden biri olacağını aktaran Putin, Ukrayna ile son haftalarda yaşadıkları krize işaret ederek, "Geçen hafta Emmanuel Macron'u kabul ettim. Kendisiyle bu konuları görüştük. Yaşananlara ilişkin sizin de görüşlerinizi duymak benim için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olaf Scholz da "Avrupa'daki güvenlikle ilgili zor durum hakkında konuşmamız gerektiği açık." diye konuştu.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi Almanya Başbakanı Scholz'un da Moskova'da koronavirüs testi yaptırmayı reddettiği için görüşmede uzun masa tercih edildiğini söyledi.

"PUTİN'İN KAÇINILMAZ MASASI"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalı konuklarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu uzun masa, sosyal medyada gündem oldu.

"Scholz, Putin'in kaçınılmaz masasında oturuyor", "Scholz, Kremlin'de Putin'den uzun masalı muamele görüyor." şeklinde yorumlar yapıldı.

Macron, Putin ile Ukrayna krizini görüştü haberi için tıkla