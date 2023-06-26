Vladimir Putin petrol satış yasağını yıl sonuna kadar uzattı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklandığı kararnamenin süresini 2023 sonuna kadar uzattı.

AA

Dünya, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşından etkilenmeye devam ediyor.

Yıkıcı savaş, enerji sektörünü de vurdu.

Bu süreçte, Rusya'ya karşı Batılı ülkeler birçok yaptırıma imza atınca Rusya da yeni bir karar aldı.

Tavan fiyat uygulandı

Bu kapsamda Avrupa'ya gelen enerji hatlarına kısıtlama getirildi.

Bunun üzerine Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya petrol satışını yasaklamıştı

Ardından Rusya yeni bir karara daha imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye imza atmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Putin'den yeni bir hamle daha geldi.

31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı

Kremlin'in resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasak süresi "1 Temmuz 2023" yerine "31 Aralık 2023" olarak belirlendi.