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    Vladimir Putin: Petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı hale geldiğini, petrol ve doğalgaz gelirlerinin arttığını söyledi.
    • 25.08.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:35
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    Vladimir Putin: Petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov ile bir toplantı yaptı.

    Putin gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Petrol ve doğalgaz gelirlerimiz artıyor"

    Rusya’nın enerji ihracatındaki gelirlerinin artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, “Bize karşı kötü niyetli ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğalgaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle de iyi olan, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerimizin de artıyor olmasıdır.” diye konuştu.

    "Göstergeler istikrarlı hale geldi"

    Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı bir hale geldiğini kaydederek, “Bence bütün bunlar ekonomik göstergelerin en azından şimdilik istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Riskleri anlıyoruz, orta vadede bu risklerin yaşanabileceğini görüyoruz, onlar hala ortadan kalkmadı, tüm bunlar çok net.” ifadelerini kullandı.

    Yegorov da Rusya’nın federal bütçesindeki vergi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 16,9 trilyon rubleye (yaklaşık 284 milyar dolar) çıktığını söyledi.

    Vladimir Putin: Petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor #1


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