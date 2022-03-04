Vladimir Putin, Prens Selman ile görüştü

Ukrayna’ya yönelik yürütülen savaşın gölgesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Vladimir Putin ile Muhammed bin Selman, küresel petrol piyasasını konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın ekonomik boyutları sadece iki ülkeyi değil, komşuları da adeta yaktı.

Avrupa’nın neredeyse yarısına doğalgaz ithal eden Rusya, dünyada en çok petrol rezervi bulunan ikinci ülke Suudi Arabistan ile sıcak temas halinde…

KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Al Saud ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında, OPEC + üye ülkelerinin küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına yardımcı olma yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmelerinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

TEMASLAR SÜRECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları dikkate alarak, küresel enerji arzıyla ilgili konuların siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Rus tarafının Donbass'ı korumaya yönelik özel askeri operasyon bağlamındaki yaklaşımlarını özetledi.” denildi.

Görüşmede iki liderin çeşitli seviyelerde temasları sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.