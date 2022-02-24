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    Vladimir Putin: Rus askerleri, görevlerini cesaretle yapacak

    Ukrayna'nın doğusundaki askeri operasyona ilişkin Putin'den değerlendirme geldi. Rus lider, 'profesyonellik ve cesaret' vurgusu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 11:11
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    Vladimir Putin: Rus askerleri, görevlerini cesaretle yapacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat kararının ardından halka seslendi.

    Putin, "tüm siyasi partiler ve toplum arasında hep birlikte vatansever duruş" beklediğini söyledi.

    "PROFESYONELCE VE CESARETLE..."

    Konuşmasında Putin, Rus askerlerinin görevlerini "profesyonelce ve cesurca" yerine getireceğine inandığını söyledi.

    Rusya lideri, "Sevgili yurttaşlarım, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin vatanına bağlı asker ve subaylarının görevlerini profesyonelce ve cesaretle yerine getireceklerine inancım tamdır.

    İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

    Hükümetin tüm kademelerinin, ekonomimizin istikrarından sorumlu uzmanların, finansal sistemimizin, sosyal alanın, şirketlerimizin liderlerinin ve Rusya'nın tüm iş dünyasının tutarlı ve etkili bir şekilde çalışacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

    "KADERİMİZ EMİN ELLERDE"

    Rusya'nın kaderinin "çok uluslu emin ellerde" olduğunu belirten Vladimir Putin, konuşmasını "Desteğinize, vatan sevgimizin bize sağladığı o yenilmez güce inanıyorum." şeklinde tamamladı.

    Vladimir Putin: Rus askerleri, görevlerini cesaretle yapacak #1

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