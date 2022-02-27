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    Vladimir Putin, Rus caydırıcı güçlerine görev emri verdi

    Putin, ülkesinin caydırıcı birliklerinin harekete geçirilmesini istedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 17:00
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    Vladimir Putin, Rus caydırıcı güçlerine görev emri verdi

    Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya, askeri alanda yeni bir karar aldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile toplantı yaptı.

    PUTİN'DEN ORDUYA TALİMAT

    Putin, toplantıda, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

    "BATI DOSTANE OLMAYAN ADIMLAR ATIYOR"

    Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Putin, "Batı'nın sadece ekonomide dostane olmayan adımlar atmakla kalmadığına, NATO'nun en üst kademelerinin de Rusya'ya karşı saldırgan açıklamalara izin verdiğine" dikkat çekti.

    Vladimir Putin, Rus caydırıcı güçlerine görev emri verdi #1

    Operasyon emri veren Putin, Ukrayna ordusundan "silahlarını bırakmalarını" istiyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna topraklarında sivillere saldırmadıklarını öne sürerken, sadece askeri altyapının hedef alındığını söylüyor.

    Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntüler, sivil hedeflerin de vurulduğunu gösteriyor.


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