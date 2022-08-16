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    Vladimir Putin: Rus silahları, rakiplerinden üstün

    Rus lider, ülkesinin sahip olduğu silah sistemlerinin taktik ve teknik açılardan 'rakiplerinden önemli ölçüde ileride' olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:00
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    Vladimir Putin: Rus silahları, rakiplerinden üstün

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

    Putin, müttefiklerine gelişmiş silahlar satmaya ve onlarla askeri teknoloji geliştirmede iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

    "Önemli ölçüde üstün"

    Rusya'nın yeni modeller ve sistemler sunabileceğini söyleyen Putin, "Yüksek hassasiyetli silahlar ve robotlardan bahsediyoruz. Birçoğu yıllar, belki de on yıllar ileride. Taktik ve teknik özellikler açısından rakiplerinden önemli ölçüde üstün." dedi.

    "Donbas topraklarını özgürleştiriyorlar"

    Ukrayna savaşına değinen Putin, bu ülkenin doğusundaki Donbas bölgesindeki Rusya ve birlikte hareket eden güçlerin tüm görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

    Silahlarla ilgili düzenlenen etkinlikte konuşan Rus lider, "Adım adım Donbas topraklarını özgürleştiriyorlar." ifadesini kullandı.

    "En modern silah türlerini sunmaya hazırız"

    Putin, Latin Amerika, Asya ve Afrika ile güçlü bağlara değer verdiklerini, ortaklarına ve müttefiklerine en modern silah türlerini sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

    Vladimir Putin: Rus silahları, rakiplerinden üstün #1


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