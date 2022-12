Vladimir Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır

Rus lider, çatışmalar devam ederken ülkesinin halkıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve Rus halkının tutumuyla ilgili konuştu.

Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Putin, halkın yüzde 99,9'unun ülkenin iyiliği için hayatlarını feda etmeye istekli olacağını düşündüğünü söyledi.

"Vatandaşlarımızın yüzde 99,9'u, her şeyini vermeye hazır"

Putin, "Vatan için her şeyini vermeye hazır olan vatandaşlarımızın yüzde 99,9'una gelince, bu bana anormal gelmiyor." dedi.

Rus lider, konuya ilişkin, "Ancak Rusya'nın özel bir ülke olduğu ve özel insanlara sahip olduğu konusunda bana bir kez daha güven veriyor." diye ekledi.

"Kendi çıkarlarını düşünenler de var"

Bazı insanların gerçek vatanseverler gibi davranmamasının kendisi için şaşırtıcı olmadığını dile getiren Putin, şunları söyledi:

"Çünkü her toplumda her zaman kendi çıkarlarını, yani kendi planlarını düşünen insanlar var. Dürüst olmak gerekirse, onları yargılamıyorum. Her insan, seçme özgürlüğüne sahip."

Putin konuşmasında ayrıntı vermedi ama...

Rus lider, hangi davranışları planlarına aykırı olarak gördüğünü belirtmezken, Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı sırasında uyguladığı askeri seferberlik döneminde ülkeyi terk eden araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Seferberlik sonrası Rusya'yı terk eden erkeklerin sayısı

Newsweek'in aktardığına göre, 4 Ekim'e kadar 370 binden fazla Rus erkek, askere alınmamak için komşu ülkelere kaçtı.

Yalnızca Kazakistan, o dönemde yaklaşık 200 bin kişinin bu nedenle ülkeye geldiğini belirtti.

Rus erkeklerin yöneldiği diğer ülkeler, Finlandiya, Gürcistan ve Moğolistan oldu.

Rusya'da seferberlik sonrası halk, sınırlara akın etti ViDEO