Vladimir Putin: Rusya, 40’tan fazla Afrika ülkesine silah tedarik ediyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın askeri-teknik anlaşmalar imzaladığı 40’dan fazla Afrika ülkesine çok çeşitli silah ve teçhizat tedarik ettiğini söyledi.

İHA

Rusya’nın St. Petersburg kentinde dün başlayan ikinci Rusya-Afrika Zirvesi devam ediyor.

Afrikalı liderle aile fotoğrafı çekimine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin genel kurul oturumunda konuşma yaptı.

"Rusya ve Afrika ülkeleri tam bir dayanışma içinde"

Afrika ülkelerinin çok kutuplu dünyanın merkezinde yer almak için önemli adımlar attığını söyleyen Putin şu ifadeleri kulandı:

Devlet egemenliğini daima savunmamız gerekir. Bağımsızlığımızı savunmamız, eşitliğe dayalı çok kutuplu bir dünya sisteminin oluşumuna katılmamız gerekiyor. Rusya ve Afrika ülkeleri bu konuda tam bir dayanışma içinde. Afrika kıtasının gözlerimizin önünde yeni bir güç merkezi haline geldiğini, siyasi ve ekonomik rolünün katlanarak arttığını belirtmek istiyorum. Artık herkes bu gerçeği hesaba katmak zorunda kalacak.

"Rusya, Afrikalı askeri personeli eğitmekte kararlı"

Afrika ülkelerindeki gelişmelere rağmen etnik çatışmaların, siyasi, sosyal ve ekonomik krizlerin hala devam ettiğine dikkat çeken Putin şöyle devam etti:

Bu tehditlere karşı yardım etmeye hazırız. Maalesef, sömürgeciliğin bazı tezahürleri bugüne kadar ortadan kaldırılamadı. Sömürgecilik bazı merkez ülkeler tarafından uygulanıyor. Bu tehditlere karşı Rusya Federasyonu ve Afrika ülkelerinin kolluk kuvvetleri, yapıları ve özel servisleri arasındaki yakın işbirliğiyle ilgileniyoruz. Afrika ülkelerinin askeri personelini ve kolluk kuvvetlerini, Rusya'nın uzmanlaşmış eğitim kadrosuyla eğitmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı. Afrika ülkelerinin savunma kapasitesini güçlendirmek için yapılan askeri anlaşmaların arttığını söyleyen Putin, “Rusya, 40’dan fazla Afrika ülkesiyle askeri-teknik anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar çerçevesinde çok çeşitli silah ve teçhizat tedarik ediyoruz. Bu teslimatların bir kısmı bazı devletlerin egemenliklerini koruyabilmesi için ücretsiz olarak yapılıyor.

"Afrika ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin girişimlerini dikkate alıyoruz"

Ukrayna krizinde Afrika ülkelerinin arabuluculuk görevi üstlenmek istediğini hatırlatan Putin şöyle konuştu:

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bazı Afrika ülkelerinin çabalarını ele aldığımızda, bunu değerlendirmekten kaçınmıyoruz. Daha önce herhangi bir arabuluculuk görevi sözde merkez ülkeler ve ABD'nin tekelindeydi. Şimdi öyle değil. Şu an Afrika öncelikli çıkarlarının aksine bu krizin çözümü için yardıma hazır. Bu girişimlerine saygı duyuyoruz ve dikkate alıyoruz.

Afrika ülkelerine sağladıkları ekonomik desteğe ilişkin konuşan Putin açıklamasını şu şekilde sürdürdü: