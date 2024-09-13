Vladimir Putin: Rusya, İran ile iş birliği yapmaya kararlı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyen ile görüşen Vladimir Putin, ülkesinin İran ile her alanda iş birliği yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

ANKA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyen, BRICS üst düzey güvenlik yetkililerinin 14. zirvesi çerçevesinde St. Petersburg'daki Konstantinovsky Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede Putin, Tahran-Moskova ilişkilerinin İslam Devrimi Lideri Ali Hamaney'in desteği sayesinde geliştiğini söyleyerek, Ahmediyen'den Hamaney'e en içten dileklerini iletmesini istedi.

"RUSYA HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIR"

Putin, aynı zamanda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan ile ekim ayı sonunda BRICS zirvesi kapsamında bir araya geleceğini ve Rusya'nın iki ülke arasında iş birliği anlaşması imzalanması için Pezekşiyan'ın yeni bir ziyaretini beklediğini de sözlerine ekledi. Rusya'nın İran ile her alanda iş birliği yapmaya kararlı olduğunu söyleyen Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 oranında arttığını belirtti.

RUSYA, İRAN'IN ULAŞIM ROTASINI DESTEKLİYOR

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na da değinen Putin, projenin hem İran'ın hem de Rusya'nın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyerek, ülkesinin ''İran'ın ulaşım rotasını desteklediğini'' vurguladı.

İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Ahmediyen ise İslam Cumhuriyeti'nin yeni yönetiminin Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Ahmediyan, ayrıca BRICS üyesi ülkeler olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, BAE, Mısır ve Etiyopya'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi.