Vladimir Putin, Rusya Ulusal Politika Stratejisi'ni onaylayan kararnameye imza attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036 stratejisi netleşti...

Yaşanan gelişme, Rusya'nın ulusal politika stratejisinde yeni bir dönemi başlattı.

"İŞGAL EDİLEN UKRAYNA BÖLGELERİNDE RUS NÜFUSU ARTTIRILACAK"

Putin, işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde Rus nüfusunu artırmayı hedefleyen ve 2036 yılına kadar geçerli olacak Ulusal Politika Stratejisi'ni onaylayan bir kararname imzaladı.

Yeni strateji, 6 bölümde 61 maddeden oluşuyor.

BELGEDE YER ALAN BÖLÜMLER

Genel hükümler dışında belgede Rusya'daki mevcut etnik gruplar arası ilişkilerin bir değerlendirmesi bulunuyor.

Diğer bölümler, ülkenin ulusal politikasının hedefleri, ilkeleri ve önceliklerine ve ulusal politikanın Rus bölgelerinde uygulanmasına ayrıldı.

"2036'ya Kadar Rusya'nın Ulusal Politika Stratejisi" başlığını taşıyan belgeye göre strateji, "Rusya'nın tarihi olarak oluşmuş birliğini ve toprak bütünlüğünü, iç istikrarını, halklarının uyumlu gelişimini ve refahını korumak; ayrıca Rusya'nın çeşitli etnik yapıya sahip nüfusunun birliğini eşsiz bir medeniyet-devletinin temeli olarak güçlendirmek" amacıyla hazırlandı.

NE OLMUŞTU

Önceki Ulusal Politika Stratejisi 2012 yılında kabul edilmişti ve 2025 yılına kadar yürürlükte kalacak şekilde tasarlanmıştı.

Bu belge, 2018 ve 2024 yıllarında iki kez değiştirilmişti.

Yeni strateji, 37 maddelik önceki stratejiden daha kapsamlı olup, hedeflenen sayılar ve beklenen sonuçlar açısından genişletilmiş bir çerçeve sunuyor.