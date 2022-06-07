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    Vladimir Putin: Rusya'da enflasyon kontrol altında

    Ekonomi toplantısına katılan Putin, enflasyonun kontrol altında olduğunu söyledi. Rus lider, "Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren fiyat artışı durdu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:48
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    Vladimir Putin: Rusya'da enflasyon kontrol altında

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enflasyona dair değerlendirmesinde, yaşananların sebebinin Batılı ülkelerin yaptırımları olduğunu söylemişti.

    Son olarak Putin, kendi ülkesindeki enflasyona ilişkin açıklama yaptı.

    Putin, Rusya'da fiyatlardaki artışın mayıs ayının ikinci yarısından bu yana durduğunu söyledi.

    "Enflasyon şimdi sıfır"

    Rus lider, ekonomik meselelerle ilgili düzenlenen toplantıda, "Enflasyon kontrol altına alındı. 27 Mayıs itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

    Aynı zamanda, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren de fiyat artışı tamamen durdu. Enflasyon şimdi sıfır." dedi.

    "Hem artılar hem de tuzak var"

    Putin ayrıca, yetkililerin bu durumun hem olumlu hem de olumsuz yönlerini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

    TASS'ın haberine göre, Putin, "Burada artılar var. Ayrıca tuzak da olduğu kesin. Durumu en dikkatli şekilde analiz etmeniz ve zamanında kararlar almanız gerekiyor." diye ekledi.

    Vladimir Putin: Rusya da enflasyon kontrol altında #1

    "Batı, küresel enflasyon dalgasına yol açtı"

    Daha önceki açıklamasında, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Putin, şöyle demişti:

    "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı.”


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