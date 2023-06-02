Vladimir Putin: Rusya'daki durumu bozmak istiyorlar Rus lider Putin, ülkesinin kötülüğünü isteyenlerin, mevcut durumu bozmak için çabalarını artırdığını söyledi.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Putin, Rusya ile ilgili iç meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus lider, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, son dönemde ülkesindeki farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Son derece önemli konular"

Bu konunun Rusya için son derece önemli olduğunu vurgulayan Putin, şu ifadeyi kullandı:

Bunlar, 190 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu için son derece önemli konular.

"Rusya’nın kötülüğünü isteyenler..."

Toplantıda Rusya'nın iç güvenliğine ilişkin konuların da istişare edileceğini belirten Putin, şöyle dedi: