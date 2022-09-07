Vladimir Putin: Türkiye olmasaydı, tahıl AB’ye gidecekti

Doğu Ekonomik Forumu’nda açıklamalarda bulunan Putin, Türkiye’nin arabulucu ülke olmaması durumunda Ukrayna’daki tahılın tamamına yakınının AB ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna Arasında şubat ayından bu yana süren savaş, küresel enerji ve gıda krizini gündeme getirdi.

Konuya ilişkin olarak Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuç vermesi ile tahıl koridoru açıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasında Türkiye’nin arabuluculuğuna değindi.

“Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı tahılın neredeyse tamamı fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti”

DHA’nın haberine göre; Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti.”





“Kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar”

Putin, Avrupa’nın sahip olduğu değerleri ABD’nin ‘diktatörlüğünü’ korumak için feda ettiğini belirterek, “Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli ‘kurallara’ göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor.” diye konuştu.

“Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz”

Putin, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı. Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de elbette, Rusya ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi.”