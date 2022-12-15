Vladimir Putin, Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkeziyle ilgili konuştu

Enerji üssüne ilişkin mesaj veren Putin, Türkiye'nin önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi. Rus lider, Avrupa'da gaz fiyatının belirlenmesiyle ilgili olarak yine Türkiye'yi işaret etti.

Rusya ile Avrupa arasında doğalgaz tedariki konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Konuyla ilgili geçen ay açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa ile doğrudan çalışmak çok zor." dedi.

Putin'in gaz merkezi önerisi

Putin, "Türkiye'de çok hızlı bir şekilde büyük bir gaz merkezi kurabiliriz." diye konuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doğalgaz dağıtım merkezi için Trakya'nın en önemli yer olarak görüldüğünü söyledi.

"Fiyat, Türkiye'deki merkezde belirlenecek"

Stratejik Gelişme Konseyi'ne başkanlık eden Putin'den bu duruma ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

Rus lider, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Avrupa için gaz fiyatı, büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek." şeklinde konuştu.

Enerji arzı mesajı: Daha umut verici ortaklar arıyoruz

Putin, karara gerekçe olarak, "Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca." tespitini ileri sürdü ve bu konuda Moskova'ya yönelik iddiaları reddetti.

Öte yandan Putin, Avrupa Birliği'nden daha umut verici ortaklar arayacaklarını, enerji arzını yeniden yönlendireceklerini vurguladı.

Putin: Elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir

Söz konusu merkezin inşa sürecine işaret eden Putin, "Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile İstanbul'da bir araya gelmişti.