Vladimir Putin, Ukrayna cephesi komutanı Aleksandr Dvornikov'u görevinden aldı

Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamayan Rusya lideri Vladimir Putin'den yeni hamle geldi. Putin, Ukrayna'da ordunun başındaki isim Orgeneral Aleksandr Dvornikov'u görevinden aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya cephesinden her gün ordudaki huzursuzluk ve ‘kayıplara’ dair haberler gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. ayında da devam ederken, istediğini alamayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, peş peşe birliklerinin komutanlarını değiştiriyor.

Ordunun en tepesindeki isim görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bizzat ordunun başına geçirdiği Orgeneral Aleksandr Dvornikov'u görevinden aldı.

Ukrayna'daki birliklere de komuta eden Güney Kuvvetler Grubu'nun başına General Sergei Surovikin'in getirildiği öne sürüldü.

İngiliz Savunma Bakanlığı paylaştı



Sosyal medya sayfasından paylaşımda bulunan İngiliz Savunma Bakanlığı, "Rus başkomutanlığı, haziran ayının başından bu yana, Ukrayna'daki savaşta önemli operasyonel komuta rollerinden birkaç generali büyük ihtimalle geri çekti." ifadelerini kullandı.

Bölgeden çekilenler arasında Hava Kuvvetleri Komutanı (VDV) General Andrei Serdyukov ve Güney Kuvvetler Grubu (SGF) Genel Komutanı Alexandr Dvornikov'un yer aldığı iddia edildi.

Vahşet iddialarının odağındaki komutana devredildi

Güney Kuvvetler Grubu, Genel Komutanı Dvornikov'un muhtemelen bir süre için işgalde genel harekât komutanı olarak görev yaptığı bildirilen raporda, SGF komutanlığının yüksek olasılıkla "yolsuzluk ve vahşet iddialarıyla dolu kariyeri" olan General Sergei Surovikin'e devredileceği öne sürüldü.

General Surovikin, daha önce Suriye'de 4 yıl görev yapmıştı. Peş peşe Donbass'ta toprak kaybeden Ukrayna birlikleri en son Vladimir Zelenskiy'in kalemiz dediği Syevyerodonetsk'ten de çekilmek zorunda kalmıştı.



