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    Vladimir Putin: Ukrayna halkına büyük saygı duyuyorum

    Rus lider, saldırılar sonrası Ukrayna'da yaşananlarla ilgili konuştu. Putin, ilhak sürecine de değindi.
    • 05.10.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:26
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    Vladimir Putin: Ukrayna halkına büyük saygı duyuyorum

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelere dair değerlendirmelerde bulundu.

    Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'daki duruma işaret eden Putin, bu bölgelerdeki durumun "stabilize edileceğini" dile getirdi.

    "Durum istikrara kavuşacak"

    Putin, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Durumun istikrara kavuşacağı gerçeğinden hareket ediyoruz, bu bölgeleri sakince geliştirebileceğiz." dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dört bölgenin yoğun bir uyum süreciyle karşı karşıya olduğunu ve bunun zor olacağını söylemişti.

    "Ukrayna halkına ve kültürüne büyük saygı duyuyoruz"

    Öte yandan sözü Ukraynalılara getiren Putin, Ukrayna halkına büyük saygı duyduğunu söyledi.

    Reuters'ın aktardığına göre, Rus lider, "Biz her zaman ve bugün bile mevcut trajediye rağmen Ukrayna halkına, Ukrayna kültürüne, diline ve edebiyatına büyük saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

    24 Şubat'ta başlayan saldırıların yol açtığı yıkım

    Putin'in 24 Şubat'ta Rus ordusuna Ukrayna'ya saldırı emrini vermesinden bu yana on binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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