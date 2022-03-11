Vladimir Putin: Ukrayna ile müzakerelerde olumlu gelişmeler var

Vladimir Putin: Ukrayna ile müzakerelerde olumlu gelişmeler var

Rus lider, Belarus Cumhurbaşkanı ile Moskova'da görüştü. Görüşme sırasında Putin, "Tarafımızdan müzakerecilerin bana bildirdiği üzere bazı olumlu gelişmeler var" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmaya yönelik diplomatik girişimler devam ediyor.

Taraflar, daha önce Belarus'ta bir araya gelerek şartlarını birbirlerine iletmişti.

Son olarak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Dmitro Kuleba, Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda görüştü.

PUTİN'DEN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Böyle bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes sürecine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Putin, Kiev ile müzakere sürecinde olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

"BAZI OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Putin, Moskova'da görüştüğü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, "Ukrayna'daki durum hakkında ve her şeyden önce, şu anda neredeyse her gün yürütülen müzakerelerin nasıl gittiği hakkında sizi bilgilendireceğim. Tarafımızdan müzakerecilerin bana bildirdiği üzere bazı olumlu gelişmeler var. Sana tüm bunları daha ayrıntılı olarak anlatacağım." dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bakan Çavuşoğlu, üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

LAVROV: PUTİN, ZELENSKY İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Antalya'da katıldığı kritik toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmeyi reddetmediğini kaydetmişti.

Lavrov, "Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük. Bir katma değer yaratacaksak görüşürüz." şeklinde konuşmuştu.

KREMLİN: GÖRÜŞMEYİ KİMSE DIŞLAMIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Putin ile Zelensky arasında görüşme olasılığını göz ardı etmediklerini, ancak sonuç elde etmek için kapsamlı hazırlık olması gerektiğini kaydetti.

Peskov, "Putin ve Zelensky arasında bir görüşme olasılığını kimse dışlamıyor. Görüşme, teoride mümkün." dedi.