Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret etti

Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret etti

Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret eden Rusya lideri Vladimir Putin, bütün gün komutanlarla toplantılar gerçekleştirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 10 ayı geride bıraktı..

Bu süre zarfında Ukrayna topraklarında yapılan tek taraflı referandumun ardından Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgeleri Rusya topraklarına katılmış, Rus lider kararnameyi imzalamıştı.

Şiddetini artırarak devam eden savaşta, Rus güçleri tarafından Ukrayna'ya füzeli saldırılar ise devam ediyor..

Putin karargahta

Savaşın seyriyle ilgili son durum hakkında bilgi almak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karargahı ziyaret etti.

Moskova'nın 'özel askeri operasyon' olarak tanımladığı karargahta yapılan toplantıyla ilgili Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Özel askeri operasyon hakkında raporları dinledi

Açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, gün boyunca karargahta çalıştı. Putin, karargah çalışmaları hakkında bilgi aldı, özel askeri operasyon hakkında raporları dinledi ve ayrıca komutanlarla toplantılar gerçekleştirdi" denildi.

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da yer aldı.