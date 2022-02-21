Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan krizi değerlendirdi

Rus lider, Kiev konusunda Batı'dan talepleri hakkında konuştu.

Moskova-Kiev krizi gün geçtikçe tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının gündeminde Ukrayna ile yaşanan gerilim ve Batı'dan talep edilen güvenlik garantileri vardı.

ABD İLE DİYALOĞUNU AKTARDI

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, "ABD tarafından ortaya konulan bazı garantiler söz konusu oldu. Buradaki cevabım çok açıktı: Siz planlarınızın uygulanmasından bahsediyorsunuz ve hazırlık için Ukrayna'nın zaman ihtiyacını olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu, bizim için bir memorandum değil." ifadelerini kullandı.

"MACRON AÇIKÇA ANLATMADI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki kez görüştüğünü anımsatan Putin, "O da belli çerçevelerde garantiler ortaya koydu. ABD'nin tutumunda bazı değişiklikler olduğunu ifade etti. Bu değişikleri sorduğumda ise Sayın Macron bunları bana açıkça anlatmadı." dedi.

Ayrıntılar gelecek...