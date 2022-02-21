Euro
15.47
0.06%
Dolar
13.64
-0.03%
Altın
830.60
-0.23%
Borsa
2037
0.22%
Bitcoin
534.945
1.11%
BTXN Coin
39.65
3.28%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan krizi değerlendirdi

    Rus lider, Kiev konusunda Batı'dan talepleri hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan krizi değerlendirdi

    Moskova-Kiev krizi gün geçtikçe tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantının gündeminde Ukrayna ile yaşanan gerilim ve Batı'dan talep edilen güvenlik garantileri vardı.

    ABD İLE DİYALOĞUNU AKTARDI

    Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, "ABD tarafından ortaya konulan bazı garantiler söz konusu oldu. Buradaki cevabım çok açıktı: Siz planlarınızın uygulanmasından bahsediyorsunuz ve hazırlık için Ukrayna'nın zaman ihtiyacını olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu, bizim için bir memorandum değil." ifadelerini kullandı.

    "MACRON AÇIKÇA ANLATMADI"

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki kez görüştüğünü anımsatan Putin, "O da belli çerçevelerde garantiler ortaya koydu. ABD'nin tutumunda bazı değişiklikler olduğunu ifade etti. Bu değişikleri sorduğumda ise Sayın Macron bunları bana açıkça anlatmadı." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...


    İlginizi Çekebilir

    Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı
    3. Sayfa

    Denizli'de 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı

    Nureddin Nebati, iş insanlarıyla bir arada
    Ekonomi

    Nureddin Nebati, iş insanlarıyla bir arada

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Görüş Bildir