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- Vladimir Putin: Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı
Vladimir Putin: Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı
Ukrayna'ya yönelik saldırıların 2'inci gününde konuşan Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne darbe çağrısında bulundu. Putin, Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi.
- AA
- 25.02.2022 - 17:57
Ukrayna'ya yönelik saldırıların 2'inci gününde konuşan Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne darbe çağrısında bulundu. Putin, Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi.
Ayrıntılar gelecek...