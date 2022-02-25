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    Vladimir Putin: Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı

    Ukrayna'ya yönelik saldırıların 2'inci gününde konuşan Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne darbe çağrısında bulundu. Putin, Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 17:57
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    Vladimir Putin: Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı

    Ukrayna'ya yönelik saldırıların 2'inci gününde konuşan Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne darbe çağrısında bulundu. Putin, Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi.

    Ayrıntılar gelecek...


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