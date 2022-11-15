Vladimir Putin, Ukrayna’dan ilhak edilen kentlere yeni unvanlar verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'dan ilhak edilen Melitopol ve Mariupol kentlerine "Askeri Zafer Şehri", Luhansk ve Horlivka'ya ise "Emek Cesaret Şehri" unvanlarını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarında yapılan tek taraflı referandumun ardından Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katıldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni bir kararnameye imza attı.

Vladimir Putin, imzaladığı yeni kararnameler ile Ukrayna'dan ilhak edilen bazı kentlere yeni unvanlar verdi.

Kentlere verilen yeni unvanlar

Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, Ukrayna'dan ilhak edilen Mariupol ve Melitopol kentlerine "Askeri Zafer Şehri", Luhansk ve Horlivka'ya ise "Emek Cesaret Şehri" unvanları verildi.

Kararname ile ayrıca, Rusya'nın Astrahan, Vologda, Zlatoust, Kaspiysk, Norilsk, Orsk ve Yakutsk kentlerine de "Askeri Zafer Şehri" unvanları verildi.

İHA'nın haberine göre; Rusya’da 45 şehir "Askeri Zafer Şehri" unvanına sahip.

'Askeri afer Şehri' unvanı



"Askeri Zafer Şehri" unvanı, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Nazi Almanya'sına karşı mücadelesinde belirli şehirlerin rollerini onurlandıran Sovyet dönemi "Kahraman Şehir"e benzer bir statüdür.



