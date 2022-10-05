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    Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhaklarla ilgili anlaşmaları onayladı

    Rus lider, Ukrayna'nın doğusundaki topraklar konusunda imzalanan belgelerle ilgili son hamlesini yaptı.
    • 05.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:15
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    Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhaklarla ilgili anlaşmaları onayladı

    Moskova yönetimi, halk oylamasının yapıldığı Ukrayna topraklarıyla ilgili bir adım daha attı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya'ya ilhak edilmesine ilişkin anlaşmaları onayladı.

    Putin'den ilhak anlaşmalarına onay

    Putin'in onayının ardından Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson Rusya'ya katıldı.

    Kommersant'ın aktardığına göre, Donetsk ve Luhansk, mevcut statülerini ve eski adlarını korumaya devam edecek. Zaporijya ve Herson da bölge olarak kalmayı sürdürecek.

    Resmi dil Rusça olacak

    Bu bölgelerdeki dil Rusça olacak. Okulların ise Ukraynaca dilinde faaliyet göstermeye devam edeceği belirtiliyor.

    Rusya, Kırım'dan sonra söz konusu bölgeleri de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

    Vladimir Putin, Ukrayna dan ilhaklarla ilgili anlaşmaları onayladı #1

    Moskova'da imzalanan anlaşmalar

    Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzalamıştı.

    İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti.

    Vladimir Putin, Ukrayna dan ilhaklarla ilgili anlaşmaları onayladı #2

    Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci

    AA'da yer alan bilgiye göre, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya, Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi.

    Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya, Kırım'ı ilhak etti.

    Vladimir Putin, Ukrayna dan ilhaklarla ilgili anlaşmaları onayladı #3


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