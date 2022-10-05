Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhaklarla ilgili anlaşmaları onayladı

Rus lider, Ukrayna'nın doğusundaki topraklar konusunda imzalanan belgelerle ilgili son hamlesini yaptı.

Moskova yönetimi, halk oylamasının yapıldığı Ukrayna topraklarıyla ilgili bir adım daha attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya'ya ilhak edilmesine ilişkin anlaşmaları onayladı.

Putin'den ilhak anlaşmalarına onay

Putin'in onayının ardından Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson Rusya'ya katıldı.

Kommersant'ın aktardığına göre, Donetsk ve Luhansk, mevcut statülerini ve eski adlarını korumaya devam edecek. Zaporijya ve Herson da bölge olarak kalmayı sürdürecek.

Resmi dil Rusça olacak

Bu bölgelerdeki dil Rusça olacak. Okulların ise Ukraynaca dilinde faaliyet göstermeye devam edeceği belirtiliyor.

Rusya, Kırım'dan sonra söz konusu bölgeleri de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Moskova'da imzalanan anlaşmalar

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzalamıştı.

İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci

AA'da yer alan bilgiye göre, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya, Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi.

Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya, Kırım'ı ilhak etti.