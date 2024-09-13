Vladimir Putin: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmasına izin verilirse Batı savaşa katılır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olması anlamına geleceğini söyledi.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’na katılmasının ardından "Rossiya-1" devlet televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere’de gündeme getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu konuda kavramların değiştirildiğini söyledi.

"UKRAYNA BUNU İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA ZATEN YAPIYOR"

Putin şöyle dedi:

"Burada Kiev yönetimine Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesi veya yasak getirilmesi söz konusu değil. Ukrayna bunu insansız hava araçları ve diğer araçlar ile zaten yapıyor. Ancak yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanılması halinde ise farklı bir durum söz konusu."

"EĞER BU OLURSA NATO ÜLKELERİ ABD VE AVRUPA DOĞRUDAN SAVAŞA KATILIR"

Putin, Ukrayna yönetimine Rus topraklarına saldırı düzenlemesine izin verilmesi veya verilmemesinin söz konusu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olup olmayacağı yönünde kararın alınmasıyla ilgilidir. Bu kararın alınması, NATO ülkeleri, ABD, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katıldığı anlamına gelecek. Bu da çatışmanın özünü ve doğasını önemli ölçüde değiştirecek. Bu, NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecek. Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız."

"BUNLAR AB, ABD VEYA NATO'YA AİT UYDU BİLGİLERİ"

Ukrayna ordusunun Batı üretimli modern yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleriyle saldırı düzenleme kapasitesine sahip olmadığına işaret eden Putin şu cümleleri kurdu:

"Bu ancak, Ukrayna'nın elinde olmayan uydulardan elde edilen istihbarat bilgilerinin kullanımıyla mümkün. Bunlar da ya Avrupa Birliği (AB) ya ABD veya genel olarak NATO'ya ait uydu bilgileri olabilir. Diğer önemli ve kilit unsur, söz konusu füze sistemleri sadece NATO ülkelerinin askeri personeli tarafından çalıştırılabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)