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    Vladimir Putin ve İbrahim Reisi, Rusya-İran ilişkilerini görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-İran ilişkileri ele alındı.
    • 12.11.2022 - 21:22
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    Vladimir Putin ve İbrahim Reisi, Rusya-İran ilişkilerini görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre,iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik telefon görüşmesi yaptı.

    "İlgili Rus ve İran departmanları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı"

    Liderlerin görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve lojistik sektörü de dahil olmak üzere siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi vurgulanarak, ikili gündemdeki bir dizi güncel konu tartışıldı. İlgili Rus ve İran departmanları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı." denildi.

    Putin'den Şiraz'da gerçekleşen terör saldırısı için taziye mesajı

    İHA'nın haberine göre; öte yandan Kremlin Basın Servisi'nin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ın Şiraz kentinde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziyelerini ilettiği aktarıldı.

    Vladimir Putin ve İbrahim Reisi, Rusya-İran ilişkilerini görüştü #1


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