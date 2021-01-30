Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ni görüştü

İki lider, Ortak Merkez'in Dağlık Karabağ'daki istikrarın artırılmasına katkı sunacağı görüşünü paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'yle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında bugün faaliyetlerine başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne dair gelişmelerin istişare edildiği belirtildi.

ORTAK MERKEZ'İ KONUŞTULAR

Açıklamada, "Merkez'in, Dağlık Karabağ’da durumu daha da istikrara kavuşturma ve bölgede varılan anlaşmaların gerektiği gibi yerine getirilmesine katkıda bulunacağına yönelik inanç, görüşmede ifade edildi." denildi.

Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı ViDEO

TÜRK-RUS ORTAK GÖZLEM MERKEZİ

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı FOTO GALERi

Bildirinin maddelerinden birinde tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezinin oluşturulacağı belirtilmişti.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezine ilişkin mutabakat zaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.