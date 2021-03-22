Vladimir Putin, yarın koronavirüs aşısı olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, yarın aşı olacağı açıkladı.

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşıları uzun zamandır kitlesel olarak uygulanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Sputnik V aşısının kullanım izinlerinin çıkmasından hemen sonra aşı olup olmayacağı merak konusu omuştu.

Putin kızının aşılandığını söylese de kendisi aşı yaptırmamıştı.

"YARIN AŞI OLACAĞIM"

Rusya Devlet Başkanı, nijayet 23 Mart’ta aşı olacağını duyurdu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, “Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının ‘Putin’in hangi aşıyı olacağı’ sorusunu yanıtladı. Peskov, “Üç aşımızdan birini olacak” dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.