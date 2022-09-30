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    Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

    Putin'in Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameye göre, güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
    • 30.09.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 21:47
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    Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam edereken

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin yapılan tek taraflı referandumun ardından Rusya topraklarına katıldığını açıkladı.

    Ayrıca Putin, geçtiğimiz günlerde kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

    Ruslar başka ülkelere gitmeye başladı

    Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı, birliklerine teslim olmak yerine Türkiye’de dahil başka ülkelere gitmeye başladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname daha imzaladı.

    120 bin kişi askere alınacak

    Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararnameye imza attı.

    Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.

    Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak #1


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