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Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

Putin'in Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameye göre, güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.