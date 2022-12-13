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    Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı yapmayacak

    Kremlin Sözcüsü Peskov, 2022'nin sonuna kadar toplantının yapılmayacağını duyurdu.
    • 13.12.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:11
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    Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı yapmayacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki yılların aksine bir karar aldı.

    Putin, son 10 yıldır aralıksız olarak düzenlediği yıl sonu basın toplantısını bu yıl gerçekleştirmeyecek.

    Kremlin'den yapılan açıklamayla Putin’in gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladığı yıllık basın toplantısına dair belirsizlik netleşti.

    Yıllık basın toplantısından bu yıl vazgeçti

    Putin'in yıllık basın toplantısını 2022'nin sonuna kadar yapmayacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bununla beraber, yurt dışı seyahatleri dahil olmak üzere düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma fırsatı bulacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Basın toplantısının gelecek yıla ertelenmesi halinde, Putin yönetimde bulunduğu süre içinde ikinci kez bu etkinliği yapmamış olacak. Böylece Putin, son 10 yıldır ilk defa yıllık basın toplantısıyla gazetecilerin karşısına çıkmayacak.

    Geleneksel hale dönüştü

    2001 yılından bu yana düzenli olarak her yıl aralık ayında geleneksel olarak yıllık basın toplantısı düzenleyen Putin, ilk defa 2005'te bu toplantıyı gerçekleştirmemişti.

    2009-2011 yıllarında da bu toplantıları başbakanlık görevi yaptığı için düzenlemeyen Putin, salgın nedeniyle 2020'de çevrimiçi olan toplantıya katılarak, gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

    Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı yapmayacak #1

    2 bin gazeteci katılıyor

    AA'nın haberine göre, her yıl 2 bine yakın yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı bu etkinlik, 3-5 saat arası sürüyor. Putin, her toplantıda gazetecilerin 50 ila 60 sorusunu cevaplandırıyor.

    Geçen yıl salgına rağmen yüz yüze yapılan basın toplantısına sınırlı sayıda gazeteci alınmış, gazeteciler ile Putin arasına çok uzun bir mesafe konulmuştu.


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