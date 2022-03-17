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    Vladimir Putin, yurt dışında yaşayan Ruslara tepki gösterdi

    Vladimir Putin, yurt dışında yaşayan Ruslara tepki gösterdi

    Yaptırımlar karşısında Rusya'nın yanında duruş sergilemeyen Rus vatandaşları, Putin'in tepkisiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 10:41
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırıların ardından yaptırımlarla karşılaşan Moskova'nın yanında durmayan Rus vatandaşlarını hedef aldı.

    Putin, görüntülü mesajında, yurt dışında yaşayan ve "Rusya'ya değil, Batı'ya daha fazla sempati duyan" Ruslarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    "BÖYLELERİ KENDİ ANNELERİNİ SATMAYA HAZIR"

    Söz konusu vatandaşları "zihinsel olarak Rus halkıyla olmamakla" suçlayan ve konuşmasında son derece kızgın olduğu görülen Putin, "Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır." dedi.

    "KAZ CİĞERİ, İSTİRİDYE OLMADAN YAPAMAYANLAR..."

    Putin, "Miami'de ya da Fransız Rivierası'nda villası olan, kaz ciğeri, istiridye ya da sözde cinsiyet özgürlükleri olmadan yapamayanları hiç yargılamıyorum." ifadesini kullandı.

    Miami, ABD'nin en büyük Rus topluluklarından birini barındırıyor. Vladimir Putin'in konuşması, ABD ve Avrupa'nın Rus iş insanlarının mal varlıklarına el koymaya başlamasının ardından geldi.

    Vladimir Putin, yurt dışında yaşayan Ruslara tepki gösterdi ViDEO

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