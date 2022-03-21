Vladimir Putin, zehirlenme endişesiyle personel değişikliğine gitti

Rus lider, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik tehdit dolu açıklamaların ardından tedbir aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, birçok ülke tarafından kınanırken, Batılı ülkeler yaptırımlarla yanıt verdi.

Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki varlığı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zehirlenme endişesiyle yakın çevresindeki personelin büyük bölümü için değişikliğe gitti.

KORUMA, AŞÇI, ÇAMAŞIRCI...

İngiltere basınından Mirror'a göre, bu kapsamda geçen ay yaklaşık 1000 kişi değiştirildi.

Bir Rus hükümet kaynağına dayandırılan haberde, görevden alınanlar arasında korumalar, aşçılar, çamaşırcılar ve sekreterlerin bulunduğu kaydedildi.

GRAHAM'DAN SUİKAST İMASI

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'e suikast imasında bulunmuş, "Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"KREMLİN'İN İÇİNDEN OLUR"

Fransa'nın dış istihbarat teşkilatı'ndan (DGSE) eski bir dedektif, Daily Beast'e verdiği demeçte, "Girişim Kremlin'in içinden olur. Bu dışarıdan yapılacak bir iş değil. Zehirleme konusunda geriye Rus istihbaratı kalıyor." diye konuştu.

BIDEN: PUTİN SAVAŞ SUÇLUSU

Vladimir Putin'in hamlesi, Rusya'ya yönelik her geçen gün artan sert açıklamaların ardından geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.



