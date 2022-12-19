Vladimir Putin'den Belarus'a dikkat çeken ziyaret

Rus lider, ilkbaharda saldırı hazırlığında olduğu söylentilerinin ortasında Lukaşenko ile görüşme kararı aldı. Görüşmenin, Belarus'u savaşa dahil etmeyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Kiev yönetimi, Rusya'nın yeni çatışma hazırlığında olduğunu düşünüyor.

Komşu Belarus yönünden saldırıların gelebileceği ihtimali üzerine savunmaya takviyeler yapılıyor.

Minsk'e kritik ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, böyle bir dönemde Belarus'a bugün kritik bir ziyaret düzenleyecek.

Reuters, Putin'in göze çarpan ziyaretinin, Ukrayna'ya yeni saldırı dalgasının başlatılabileceği konusundaki endişelerin ortasında gerçekleştirileceğini yazdı.

Ukrayna'ya yeni saldırı ihtimali

Haberde, "Putin, Kiev'de eski Sovyet müttefikine Ukrayna'ya karşı yeni bir kara saldırısına katılması ve yeni bir cephe açması için baskı yapma niyetiyle ilgili endişelerin bölgesinde Belarus'a uçtu." şeklinde ifadeye yer verildi.

Rus liderin, savaşta daha kamusal bir rol üstlendiği ve cuma günü operasyon karargahını ziyaret ettiği vurgulandı.

Kiev: Belarus'un operasyona katılımını görüşecekler

Putin, Minsk'te Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelecek. Ziyaret, 2019'dan bu yana ilk kez düzenlenmiş olacak.

Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanı Serhiy Nayev, "(Bu görüşmeler) sırasında, Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık ve Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya yönelik operasyona, özellikle bize göre karada da daha geniş katılımı için sorular üzerinde çalışılacaktır." dedi.

Ukraynalı general: İlkbaharda 200 bin yeni askerle saldıracaklar

Ukrayna'nın üst düzey generali Valery Zaluzhniy, geçen hafta The Economist'e verdiği demeçte, Rusya'nın doğudan, güneyden ve hatta Belarus'tan büyük olasılıkla ilkbaharda başlatılacak büyük bir saldırı için 200 bin yeni asker hazırladığını söyledi.

Haberde, "Yabancı diplomatlar, Lukaşenko'nun Ukrayna'ya asker göndermesinin kendi ülkesinde son derece sevilmeyen bir adım olacağını anladığını söylüyor. Halihazırda Rusya'nın savaşını kapsamlı bir şekilde destekledi." denildi.