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    Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esir değişimi teşekkürü

    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile yapılan esir değişimindeki rolü nedeni ile teşekkürlerini iletti.
    • 14.10.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 16:05
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    Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esir değişimi teşekkürü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız. Yaklaşımlarına saygı duyuyoruz ama Kiev görüşmelere dem etmeme konusunda kararını verdi. Biz görüşmelere açığız."

    Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    "Almanya, Ukrayna'da NATO'nun yanında yer alarak hata yapıyor.

    Görüşmelere açığız, bunu hep söyledik. Kiev makamları, Rus birlikleri Kiev bölgesinden çekilir çekilmez müzakere etme arzusunu kaybetti.

    Rusya'da ek askeri seferberlik için herhangi bir plan yok.

    Önümüzdeki iki hafta içinde seferberlik sona erecek.

    Şu ana kadar, 300.000 yedek askerden 222.000'i askere çağrıldı.

    Ukrayna ile temas hattı 1.100 km uzunlukta.

    Sadece sözleşmeli askerlerle bu hattı korumak imkansız.

    Bu yüzden seferberliği ilan etmek zorunda kaldık.

    Bugün yaşananlar tatsız ama doğru olanı yapıyoruz.

    Görevimiz Ukrayna'yı yok etmek değil. Kararımdan pişman değilim.

    Ukrayna'ya yönelik büyük saldırılara şimdi gerek yok.
    Şimdilik böyle ama göreceğiz."

    Ayrıntılar geliyor


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