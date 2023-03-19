Vladimir Putin'den Donbass'a ziyaret

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'ta ilk yılını doldurdu.
Kış aylarında Ukrayna'nın doğu illerine sıkışan çatışmaların baharla birlikte şiddetlenmesi beklenirken iki taraftan da karşılıklı hamleler geliyor.
Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'nin Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'i Kiev'de ziyaret etmişti.
Rusya'ya karşı gövde gösterisi olarak yorumlanan bu ziyarete karşılık dün gece geldi.
Putin Mariupol'de
Savaşın hemen başında Rusya kontrolüne geçen Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgesi Donbass, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ziyaret edildi.
Putin gece saatlerinde bölgedeki Mariupol şehrine geldi.
Rus Devlet Başkanı'nın Mariupol sokaklarında araç kullandığı görüntüler servis edildi.