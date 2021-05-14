Vladimir Putin'den Filistin yorumu

Rus lider, Gazze'de yaşananların Rusya'nın güvenliğine tehdit olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

Putin, İsrail ile Filistin arasındaki mevcut gerilimin Rusya'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

"GÜVENLİK ÇIKARLARIMIZI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yapan Putin, kararlaştırılan gündemden önce Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki durumu tartışmayı önerdi.

Putin, "Çalışma arkadaşlarımdan Orta Doğu'daki mevcut durum hakkında yorum yapmalarını istiyorum, yani artan Filistin-İsrail çatışması." dedi.

Rus lider, konuşmasının devamında, "Sınırlarımızın hemen yakınında oluyor ve güvenliğimizi doğrudan etkiliyor." ifadesini kullandı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.