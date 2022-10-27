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    Vladimir Putin'den Ukrayna açıklaması

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş halinde olduğu Ukrayna'nın direkt olarak ABD tarafından kontrol edildiğini vurguladı.
    • 27.10.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:59
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    Vladimir Putin'den Ukrayna açıklaması

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihiden itibaren sürüyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD tarafından kontrol edildiğini vurguladı.

    "Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna..."

    Ukrayna'nın bağımsızlığını kaybettiğini söyleyen Putin, “Şantaj, baskı, yıldırma taktikleri, neredeyse tüm alanlarda bazı ülkeler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Bunu yapanların başardıklarını Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz.

    "ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor"

    Ukrayna aslında egemenliğini kaybetti ve Rusya'ya, Birlik Devletimiz Belarus’a, bir bütün olarak CSTO ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) karşı bir koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor.” dedi.

    "Kirli bombayı provokasyon için kullanma planları var"

    Ukrayna’nın ABD tarafından bir ‘test’ alanına dönüştürüldüğünü belirten Putin, “Ukrayna bölgesi askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü ve şimdi ağır olanlar da dahil olmak üzere silahları sağlıyorlar. Kiev rejiminin nükleer silah alma arzusuyla ilgili açıklamalarını görmezden geliyorlar. Ayrıca sözde kirli bombayı provokasyon için kullanma planları da var.” ifadelerini kullandı.

    Vladimir Putin den Ukrayna açıklaması #1


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