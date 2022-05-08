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    Vladimir Putin’den Ukrayna halkına Zafer Bayramı tebriği

    9 Mayıs Zafer Bayramı için yayınladığı mesajda Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutlayan Vladimir Putin, bugün ortak görevlerinin Nazizm'in yeniden canlanmasını önlemek olduğunu söyledi.
    • 08.05.2022 - 16:45
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    Vladimir Putin’den Ukrayna halkına Zafer Bayramı tebriği

    Rusya, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı'na hazırlanıyor.

    Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 77. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan’ın yanı sıra sözde Abhazya, Güney Osetya, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti lider ve vatandaşlarına tebrik mesajları gönderdi.

    Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutladı.

    "Ordunun görevi Nazizm'in geri dönmesini engellemektir"

    Kutlamada sayısız fedakarlık ve zorluklar pahasına Nazizm’i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara şükran ve saygılarını sunan Putin, “Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

    Putin, Ukrayna halkı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerine yönelik mesajında, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda mağlup olanların ideolojik mirasçılarının rövanşının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    Vladimir Putin’den Ukrayna halkına Zafer Bayramı tebriği #1


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