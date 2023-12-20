Vladimir Putin'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin: 15 yıl sonra da kabul edilemez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ile Ukrayna konusunda ancak Rus çıkarları doğrultusunda anlaşmaya hazır olduğunu belirtti ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının 15 yıl sonra da kabul edilemez olduğunu söyledi.

AA

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 2 yıla yakındır devam ediyor...

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün, Savunma Bakanlığı genişletilmiş üst düzey yetkililer toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililer katıldı.

"Son zamanlarda NATO'nun faaliyetleri arttı"

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya yönelik "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda NATO'nun faaliyetleri arttı. ABD'den sınırlarımızın yakınlarımıza uçaklar dahil ciddi güçler sevk edildi. NATO'nun askeri birlik sayısı Doğu ve Orta Avrupa'da arttı. Finlandiya NATO'ya alındı ve İsveç'in de alınması planlanıyor. Bu, ittifakın sınırlarımıza yakınlaşması anlamına geliyor.

"Batı Ukrayna'daki saldırgan hedeflerinden vazgeçmiyor"

Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

Batı, Rusya'yı durdurma stratejisinden ve Ukrayna'daki saldırgan hedeflerinden vazgeçmiyor. Biz de özel askeri operasyon ile hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Düşman, efendilerine karşı saldırılarının bazı sonuçlarını göstermeye çalışarak ciddi kayıplar veriyor ve büyük ölçüde rezervlerini harcadı.

"Ukrayna'nın NATO üyeliği 15 yıl sonra da kabul edilemez"

Putin, Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekmeyi hedeflediğini söyleyerek şöyle devam etti:

Bunu bana her zaman söylüyorlar, 'Şimdi neden korkuyorsun, onları şimdi NATO'ya almayacağız.' Ben ise şu cevabı veriyorum, 'Bu şimdi, ya yarın ne olacak?' Bu, Rus devletinin tarihi beklentileri ve stratejik çıkarları açısından 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile kabul edilemez.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ifade eden Putin, Batı ile Ukrayna konusunda ancak Rus çıkarları doğrultusunda anlaşmaya hazır olduğunu belirtti.

"Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamıyoruz"

Putin, ABD'nin Avrupa ülkelerini Ukrayna'daki savaşa dahil ederek Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile arasını bozduğunu belirten Putin, "Şimdi Amerikalılar mali sorumluluğun ve ödemelerin yükünü Avrupa'ya yüklüyorlar. Avrupa'daki zayıf irade ve omurgasız siyasetçiler ise buna karşı koyamıyor. ABD, Avrupa Kıtası üzerindeki sahiplik statüsünü kaybetmemek için Rus tehdidinden bahsediyor. Rusya'nın Avrupa'ya yakınlaşmasından çok rahatsız oldular." dedi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)