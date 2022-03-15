Vladimir Putin'i eleştiren Gretta Vedler'in cesedi bulundu

Vladimir Putin'le ilgili açıklamalarının ardından 1 yıldır kayıp olan Rus modelin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vedler, eski sevgilisi tarafından öldürülüp valiz içerisinde ormana atıldı.

Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki model Gretta Vedler, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

"PUTİN PSİKOPAT"

Genç model, Vladimir Putin için "O bir psikopat" ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle ülkenin gündemine oturmuştu.

BİR YILDIR KAYIPTI

Gretta Vedler 2021 yılının Ocak ayında ise bir anda ortadan kaybolmuştu.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI İTİRAF ETTİ: ÖLDÜRDÜM

Geçtiğimiz gün Vedler hakkında kötü haber geldi.

Vedler'in eski sevgilisi Dmitry Korovin'in ihbarı üzerine, genç kızın cesedi Lipetsk'te 400 kilometre uzaklıktaki bir ormanda bavulun içinde bulundu.

BOĞUP VALİZE KOYDU

Dmitry Korovin, para yüzünden tartışma yaşadıklarını; Vedler'i boğarak öldürdüğünü söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINI KULLANIP 'YAŞIYOR' SÜRÜ VERDİ

Korovin mahkemede ise çevresini hala hayatta olduğuna inandırmak için modelin sosyal medyasından resim ve mesajlar göndermeye devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan genç modelin Vladimir Putin ile ilgili paylaşımlarının cinayetle bir bağlantısının bulunmadığı da aktarıldı.