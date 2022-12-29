Rusya'da bulunduğu otobüste Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı bir kadın diğer Ruslar tarafından sürüklenerek otobüsten atıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz şubat ayında başlayan savaş neredeyse 1 yıldır sürüyor.

Öyle ki bu savaşı eleştiren Ruslar zaman zaman güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Ancak bu sefer durum biraz daha farklı oldu.

Putin'i eleştirdi, otobüsten attılar

Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Vladimir Putin’in yönetimini eleştiren bir kadın yerlerde sürüklenerek otobüsten dışarı atıldı.

Yaşlı kadının eleştirilerine dayanamayan bir kişi oturduğu yerden kalkarak, “Sen kimsin liderimizi eleştiriyorsun?” dedi ve yaşlı kadının üstüne yürüdü.

O anlar tepki çekti

Diğer yolcuların yaşlı kadına yardım etmeye çalışmasına rağmen adam kadını otobüsten dışarı attı.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar VİDEO

