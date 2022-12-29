Petrol
83.41
-0.69%
Euro
19.9141
0.29%
Dolar
18.7128
0.01%
Altın
1.089
0.32%
Borsa
5346
1.66%
Bitcoin
314.232
-0.23%
BTXN Coin
6.12
-2.54%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar

    Rusya'da bulunduğu otobüste Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı bir kadın diğer Ruslar tarafından sürüklenerek otobüsten atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar

    Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz şubat ayında başlayan savaş neredeyse 1 yıldır sürüyor.

    Öyle ki bu savaşı eleştiren Ruslar zaman zaman güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

    Ancak bu sefer durum biraz daha farklı oldu.

    Putin'i eleştirdi, otobüsten attılar

    Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Vladimir Putin’in yönetimini eleştiren bir kadın yerlerde sürüklenerek otobüsten dışarı atıldı.

    Yaşlı kadının eleştirilerine dayanamayan bir kişi oturduğu yerden kalkarak, “Sen kimsin liderimizi eleştiriyorsun?” dedi ve yaşlı kadının üstüne yürüdü.

    O anlar tepki çekti

    Diğer yolcuların yaşlı kadına yardım etmeye çalışmasına rağmen adam kadını otobüsten dışarı attı.

    O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar VİDEO

    Vladimir Putin i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar #1

    Vladimir Putin i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar #2


    'KKTC, Türk dünyasının bir parçası'
    Gündem

    'KKTC, Türk dünyasının bir parçası'

    Çifte maaş: EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilecek mi? Yasak mı, serbest mi?
    Gündem

    Çifte maaş: EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilecek mi? Yasak mı, serbest mi?

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir