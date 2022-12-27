Vladimir Putin'i eleştirmişti: Rus milyarder Pavel Antov, otelde ölü bulundu

Ukrayna saldırıları sonrasında Putin'e yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Rus milyarder Pavel Antov, Hindistan’da kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırılarını eleştirmesi ile gündeme gelip sonrasında açıklamalarını geri çeken Rus siyasetçi ve milyarder Pavel Antov, Hindistan’ın Odisha eyaletine bağlı Rayagada kentindeki otelin önünde kanlar içinde bulundu.

Rusya’nın Kolkata Başkonsolosu Alexei Idamkin, Antov’un otel camından düştüğünü doğruladı. Idamkin Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Tüm bilgileri polisten alıyoruz ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

1 hafta önce de arkadaşı ölmüştü

İHA’nın haberine göre; aynı otelde geçtiğimiz hafta bir ölüm daha yaşanmıştı. Antov’un 61 yaşındaki arkadaşı Vladimir Budanov da otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

“Arkadaşının ölümünü kaldıramadı”

Konuya ilişkin açıklama yapan Idamkin, 4 kişilik bir grubun seyahatte olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz Perşembe günü, Vladimir Budanov öldü. Polis, bunun bir kalp krizi sonucu yaşandığını söyledi. Cumartesi günü de Antov pencereden düşerek hayatını kaybetti.” dedi.

Hindistan basını, polisin Antov’un, arkadaşının ölümünü kaldıramadığı ve intihar etmiş olabileceğini de göz ardı etmediğini yazdı.

Rusya’nın Ukrayna saldırılarını eleştirdi

Antov, haziran ayında Rusya saldırılarında Ukraynalı sivillerin yaralanmasının ardından Rus terörü ifadesini kullanmıştı. Rus füzeleri ile gerçekleştirilen saldırıya dikkat çekmiş, “Bir kız çocuğu enkazdan çıkarıldı. Babası ölmüş görünüyor. Annesi, vinçle çıkarılmaya çalışılıyor, bir levhanın altında kaldı. Doğruyu söylemek gerekirse, buna terörden başka bir şey demek oldukça zor.” demişti.

Antov, bu açıklamalarının ardından yoğun bir baskıya maruz kalmış ve daha sonra açıklamasını geri çekerek özür dilemişti. Antov, açıklamalarının yanlış anlaşılma ve teknik bir hata olduğunu dile getirmişti.